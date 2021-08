Covid Puglia oggi, 184 contagi: bollettino 15 agosto 2021

Sono 184 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 11.910 test. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: provincia Bat 48, Bari 46, Lecce 41, Foggia 31, Brindisi 8, Taranto 7, residenti fuori regione 3. Attualmente i positivi in Puglia sono 4.208: di questi, 128 sono persone ricoverate in area non critica e 22 pazienti in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia in Puglia sono stati registrati 259.682 casi e 6.682 decessi.