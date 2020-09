Covid, “Se continua così a Natale avremo gli stessi casi della Francia”, Merkel lancia l’allarme

Covid: l’Europa vittima di una seconda ondata? La Spagna è messa malissimo, in Gran Bretagna dove il premier Johnson si è vantato del senso di libertà ed allegria della sua gente, per ‘scongiurare’ il peggio, si è infine dovuto piegare al coprifuoco, facendo manganellare duramente chi contrario.

Merkel: “Arriveremo a Natale con gli stessi contagi che ha la Francia”

Negli ultimi giorni poi la Francia ha iniziato a mostrare un’impennata di nuovi contagi ed ora, testimonia la Merkel in persona, anche in Germania è iniziata a salire la preoccupazione per l’alto numero di nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore: 1.192. Numeri inquietanti affiancati inoltre da diversi focolai sorti in diverse aree del paese.

Così, parlando davanti ai vertici della Cdu, la cancelliera ha rimarcato l’urgenza di intervenire altrimenti, ha ammonito: “Il paese arriverà a Natale con le stesse cifre della Francia”

Germania: sabato segnalati 2.507 nuovi contagi nel paese

C’è inoltre da spiegare che, gli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie tedesche risalgono al week-end e dunque non tutti i loghi monitorati hanno potuto inviare i dati raccolti. Basti pensare che sabato i nuovi contagi comunicati al Robert Koch Institute (RKI), parlavano di qualcosa come 2.507 nuovi casi. Cifra spaventosa che ha messo immoto la Merkel la quale, già per domani ha fissato una video-call con tutti i rappresentanti regionali per discutere sul da farsi.

