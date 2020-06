Cremonini e la donna delle pulizie, cosa è successo: bufera dopo la battuta in Tv

Una battuta, forse riuscita male, uno scambio di arguzie in diretta televisiva ed è esploso il caos. È successo a Cesare Cremonini, che durante l’ultima puntata di EPCC, ospite di Cattelan, si è avventurato in un discorso sulla sua donna delle pulizie che ha generato un mare di polemiche soprattutto sui social network.

“La mia donna delle pulizie si chiama Emilia. Non è vero, non si chiama così – ha detto il cantante Lei è Moldava e io ho preteso in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Perché voglio chiamare anche mia figlia Emilia. Ognuno dovrebbe chiamare le persone come meglio credo, soprattutto quelle che entrano in casa tua. Sono pagate e possono quindi farsi cambiare il nome”.

Il tutto sempre con il sorriso sulle labbra, da parte di entrambi. La battuta però non è andata giù a molti, che hanno accusato Cremonini di insensibilità nei confronti della sua dipendente: “Le colf e le badanti dell’Est sono donne come le vostre madri che per mantenere i figli se ne devono separare con dolore. Farci su delle battute è roba da bimbi viziati insensibili. Mi dispiace ma Cremonini ha sbagliato. Non c’è molto da dire”.

Qualcuno invece prende le parti del cantante: “Se una scena del genere viene etichettata come “offensiva” allora siamo davvero fuori testa. E’ una battuta. Non ci vedo ombra di offese, razzismo, sessismo neanche se mi sforzo. Datevi una regolata e perorate le cause giuste”.