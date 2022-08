Crisi dell’Industria – Sanac, Mura (Pd): “E’ essenziale un intervento del Mise sulla crisi industriale”

“La campagna elettorale non interrompa l’essenziale intervento del Mise sulle crisi industriali, tra cui la Sanac che da tempo si trova in una situazione difficile e che in queste ore potrebbe vedere una grave precipitazione. Preoccupano le notizie riguardo la necessità di indire un nuovo bando di gara in quanto l’acquirente potenziale, l’unico con i requisiti previsti dal bando aperto per la società in amministrazione straordinaria, la multinazionale indiana Dalmia non avrebbe intenzione di garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali. Altrettanto grave il fatto che continuano a non arrivate gli ordini da Acciaierie D’Italia”.

Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) in merito agli sviluppi, emersi duranti l’incontro delle maestranze con l’amministrazione straordinaria, della crisi aziendale della Sanac spa, che coinvolge gli stabilimenti di Cagliari, Massa, Gattinara e Vado Ligure.

“Ribadiamo – aggiunge la deputata – che non si può lasciare a se stessa questa crisi: gli operai non possono aspettare un nuovo Governo”.

Max