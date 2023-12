Crosetto alla Camera: chiarimenti sulle dichiarazioni sull’Anm

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha tenuto una seconda informativa alla Camera dei deputati in seguito alle sue dichiarazioni riguardo alle riunioni della magistratura. Crosetto ha sottolineato di non aver attaccato la magistratura, ma di aver esposto preoccupazioni su tendenze che reputa evidenti. Ha letto alcune frasi tratte dagli atti congressuali dell’Anm per evidenziare le sue riflessioni.

Il Ministro ha affermato che il giudizio può essere diverso ma è importante definire le regole. Ha sottolineato che la rappresentanza appartiene all’aula e non alla magistratura o al governo, secondo la Costituzione. Crosetto ha ribadito che la magistratura esercita la funzione di accertare i diritti sanciti dalla legge e non dovrebbe sostituirsi al parlamento nell’interpretazione della legge in tribunale.

Il dibattito in aula non è concluso, con l’opposizione, rappresentata da Debora Serracchiani del Pd, che rimane preoccupata per l’affermazione di Crosetto riguardo all'”opposizione giudiziaria”. Valentina D’Orso del Movimento Cinque Stelle ha definito le dichiarazioni del ministro “strampalate e dannose”, sottolineando che se c’è preoccupazione per il funzionamento della giustizia, si dovrebbero aumentare i finanziamenti destinati ai magistrati.