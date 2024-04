Cultura: “Roma è sempre più la città dei giovani, grazie alla ‘Mic Card’ gratuita per i neo diciottenni”, afferma la Presidente Celli

“Roma sempre di più città dei giovani. Siamo orgogliosi, come amministrazione, di poterlo affermare non solo a parole ma con l’ennesima iniziativa, grazie all’impegno della giunta che ha approvato la delibera che permetterà a tutti i giovani di Roma, che sono diventati o diventeranno maggiorenni nel 2024, di entrare gratuitamente per un anno nel sistema museale di Roma Capitale

Oltre 40.000 giovanissimi, con la Roma Mic Card potranno usufruire anche di agevolazioni e sconti presso mostre, caffetterie e librerie museali.

Le nuove generazioni sono il nostro futuro, ma anche già il presente e vogliamo renderli partecipi consapevoli e protagonisti attivi della loro e nostra amata città. Lo saranno però con tutto il nostro supporto e stimolo, proseguendo quel percorso avviato già con la tessera Metrebus per gli under 19 e con i voucher sportivi per i ragazzi delle famiglie più fragili.

La trasformazione di Roma non può prescindere da una nuova, migliore e inclusiva partecipazione delle ragazze e dei ragazzi romani. Un grazie per questo risultato alla giunta guidata dal sindaco Gualtieri e all’assessore alla cultura Gotor“.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Max