Cultura Roma – Il teatro dell’Opera nelle piazze di Ponte di Nona e di Torre Maura

Due concerti gratuiti del Teatro dell’Opera nel VI Municipio, a Ponte di Nona e a Torre Maura. È l’iniziativa presentata questa mattina in Campidoglio dal Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore al Turismo e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, il Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Francesco Giambrone, il Presidente della Commissione Turismo, Mariano Angelucci e la responsabile dei programmi musicali di Rai Radio3, Monica Nonno.

Il primo concerto, previsto per venerdì 24 maggio alle 19:30 in piazzetta di Parco Leonardo Sinisgalli a Ponte di Nona , prevede l’esibizione dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di 64 elementi con le voci soliste che hanno vinto il concorso lirico internazionale di Rai Radio3 “Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!”.

Il secondo, che si svolgerà mercoledì 5 giugno alle 19.30, in piazza degli Alcioni a Torre Maura , ospiterà invece un recital con 7 cantanti solisti, più due pianisti che si alterneranno. Si esibiranno i giovani talenti del progetto “Fabbrica – the young artist Program”, il progetto del Teatro dell’Opera rivolto a giovani artisti tra i 18 ed i 30 anni, provenienti da accademie e conservatori.

“Saranno due bellissimi concerti gratuiti con il Teatro dell’Opera, che avranno tanti giovani talenti, la musica e le periferie come protagonisti” ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri, che ha proseguito: “La cultura deve essere un diritto di tutti in una città che non si caratterizza solo attraverso il rilancio delle grandi opere e degli investimenti ma anche garantendo l’accesso diffuso alla cultura e all’arte, a partire proprio da questi quartieri, che sono tra i più giovani di Roma”.

Anche secondo l’Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato: “Questi concerti rientrano in una strategia più ampia che questa Amministrazione sta portando avanti da due anni e mezzo. Roma è tornata ad essere Capitale dei grandi eventi culturali e musicali ed è importante che una buona Amministrazione generi tante iniziative in tutti i quartieri: dopo che l’anno scorso abbiamo portato la musica pop in tanti municipi, quest’anno abbiamo portato l’opera nelle piazze dei quartieri popolari. È l’anticipo di una strategia che nei prossimi mesi toccherà altre realtà, a partire da Ostia”.

Il Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma Francesco Giambrone ha dichiarato: “Il Teatro dell’Opera di Roma sente la responsabilità di dover garantire l’eccellenza, la qualità artistica e il suo ruolo di teatro di rappresentanza del Paese. Ma sente anche una grande responsabilità nei confronti della comunità di riferimento che è Roma nel suo senso più allargato possibile. Siamo stati già tante volte presenti in tutto il territorio e continueremo a farlo, perché ci crediamo e perché questa è una precisa scelta condivisa sin dall’inizio con il Sindaco. In questo quadro di riferimento progettuale l’anno prossimo, che è l’anno del Giubileo, proprio grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, tornerà OperaCamion in giro per le piazze di tutti i municipi”.

Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo ha ribadito: “Porteremo per la prima volta il Teatro dell’Opera a Ponte di Nona e a Torre Maura. Siamo orgogliosi, abbiamo fatto un lavoro straordinario insieme al Sindaco, all’Assessore Onorato, al Sovrintendente Giambrone e a Rai Radio 3. Gli eventi sono totalmente gratuiti, la Roma che vogliamo è una città alla portata di tutti, perché Roma è una e unica”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Monica Nonno, responsabile dei programmi musicali di Rai Radio3: “Per noi che siamo servizio pubblico è stato del tutto naturale aderire a questa splendida iniziativa. Portare la cultura musicale ovunque è una missione che ci contraddistingue da sempre. Proprio il concerto di dopodomani prende spunto dalla finale del Concorso lirico internazionale “Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!”, arrivato il 16 maggio scorso al teatro dell’Opera alla sua terza edizione e fortemente voluto dal Direttore di Rai Radio Tre, Andrea Montanari”.

