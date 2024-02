Curiosità su Sanremo tra Festival, casinò, slot online e pronostici dei cantanti più vincenti di sempre

Quando si parla di Sanremo la prima cosa che viene in mente è il Festival della Canzone Italiana che si tiene sin dal 1951, ma sono tantissime le curiosità che raccontano la storia di questa città unita alla manifestazione canora più iconica e seguita al mondo.

L’impatto ludico del Festival della Canzone Italiana ha avuto sempre un ruolo principale e mai secondario, ogni singolo fiore sparso per la città ha udito le migliori voci del panorama musicale italiano e anche internazionale, tra band e cantanti che spesso si sono esibiti come ospiti speciali: Bowie, Kiss, Queen, Madonna, Blur, Smiths e Placebo, tanto per citare le comparse più incredibili.

Se queste curiosità possono apparire già straordinarie, eccone altre ancora più memorabili.

Il casinò di Sanremo ha ospitato il Festival dagli anni Cinquanta agli anni Settanta

Era il 29 gennaio 1951 quando il gestore del casinò di Sanremo Pier Bussetti insieme al direttore Angelo Nicola Amato facevano partire il Festival che avrebbe scritto la storia del pentagramma.

L’idea venne a Bussetti che prese spunto da un concorso canoro a cui aveva assistito in estate nella città di Viareggio, il tempo di organizzare e la manifestazione prese piede in pochi mesi. Il Casinò di Sanremo è stato il primo teatro della manifestazione dal 1951 fino al 1976, soltanto nel 1977 l’evento si trasferì al Teatro Ariston.

Il Casinò di Sanremo figura tra le prime sale da gioco aperte al mondo, quando venne realizzato nel 1905 i casinò tradizionali si potevano contare su una mano: Venezia, Montecarlo e Baden.

Pronostici sui cantanti più vincenti di sempre

La prima a vincere Sanremo è stata Nilla Pizzi, facendo un ambo nel 1951 e nel 1952, insieme a lei anche Modugno e Johnny Dorelli sono riusciti nell’impresa di vincere per due anni consecutivi nel 1958 e nel 1959. Nicola Di Bari ha vinto nel 1971 insieme a Nada e nel 1972 da solo.

Nella classifica all time dei cantanti più vincenti del Festival di Sanremo Domenico Modugno e Claudio Villa sono al top con quattro primi posti, segue Iva Zanicchi con tre vittorie.

Diversi sono gli artisti contemporanei che hanno già vinto due volte il Festival e potrebbero inserirsi in questa speciale classifica: Arisa, Mattia Bazar, Francesco Gabbani, Mahmood, Marco Masini, Marco Mengoni e Fabrizio Moro.

