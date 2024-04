Danimarca, violento incendio alla Borsa di Copenaghen: crollata la guglia – Video

(Adnkronos) – Un violento incendio è scoppiato questa mattina alla Borsa di Copenaghen, un edificio risalente al 17mo secolo. La celebre guglia alta oltre 50 metri è crollata dopo essere stata avvolta dalle fiamme. Nell’edificio non rimane più nessuno. I servizi di emergenza sul posto stanno cercando di salvare le opere d’arte custodite all’interno. Nelle immagini pubblicate sui social da Le Direct Info, il momento del crollo della guglia.

“Immagini terribili dalla Borsa questa mattina. 400 anni di patrimonio culturale danese in fiamme”. Così il ministro della Cultura della Danimarca, Jakob Engel-Schmidt, ha reagito su X alle notizie sul devastante incendio. Immagini che ricordano l’incendio scoppiato esattamente cinque anni fa, tra il 15 e il 16 aprile del 2019, a Parigi, con la Cattedrale di Notre-Dame avvolta dalle fiamme partite dal sottotetto alla base della guglia.

“E’ commovente vedere come i dipendenti di Børsen, i servizi di emergenza e cittadini di Copenaghen di passaggio collaborano per salvare tesori d’arte e immagini iconiche dall’edificio in fiamme”, ha aggiunto il ministro danese su X.