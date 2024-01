Danyla De Vincentiis – puntata “A Casa di Amici” 12 gennaio 2024

Come ogni venerdì, torna ad “A Casa di Amici”, il salotto di Radio Roma, la Dott.ssa Danyla De Vincentiis, Parent Coach. Il primo appuntamento dell’anno in chiave del tutto nuova…per ogni puntata una tematica, una frase, un frame, un titolo di un film, da analizzare ed approfondire insieme ai conduttori.

Il film protagonista della puntata di oggi, non poteva non essere il capolavoro di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. Ed è proprio partendo dal titolo che nascono numerosi spunti di riflessione interessanti. Il concetto di un domani, di un futuro che va protetto, una narrazione dignitosa e rispettosa del dolore e della violenza. Poi ancora il desiderio di libertà e l’emancipazione femminile.

Ma entriamo più nel dettaglio…

“C’è ancora domani”…cosa si intende per domani?

“Domani è un futuro, domani è ancora la possibilità di essere all’epoca del film l’ambizione di una giovane donna era sposarsi – dice Danyla – qui troviamo un totale cambio di prospettiva: un domani per restituire la possibilità di realizzarsi. Domani equivale al desiderio di realizzarsi”.

Secondo te, come mai ha avuto un cosi grande impatto?

“Per due motivi. Innanzi tutto per come è stato narrato…sono diversi i film che trattano di questo crudo aspetto della realtà ma – continua – in questo caso si tratta di una narrazione dignitosa e rispettosa del dolore e della violenza. Poi, anche perchè una giovane donna di oggi, che guarda il film, può capire le lotte compiute dalle proprie madri, capire la condizione femminile, che svolta è stata ottenere il diritto di voto, la difficoltà ad affermarsi…noi tutto questo lo abbiamo, le giovani donne di oggi lo hanno e dobbiamo proteggerlo, tutelarlo e portarlo avanti con forza”.

Qual è, a tuo avviso, il messaggio finale del film ?

“Dal mio punto di vista, il messaggio è quello di un cambio di prospettiva, un salto di paradigma: di non guardare ad una condizione personale, specifica e individuale ma sociale, ed è grazie alla condizione sociale che una donna può cambiare il suo modo di vivere, e di essere…