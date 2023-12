“Dare la vita”, il libro di Michela Murgia che esce il 9 gennaio

“Dare la vita”, l’ultimo libro della scrittrice e intellettuale Michela Murgia uscirà il 9 gennaio per Rizzoli. All’interno ci sono tanti temi su cui riflettere: il concetto di maternità, di famiglia, di vita. Il tutto scritto da Michela Murgia che ha dedicato le ultime settimane a scrivere questo libro focalizzandosi su quei temi che da sempre sono stati il suo fulcro.

Di cosa parla il libro? Di legami familiari non tradizionali, di quelli che esistono senza il vincolo di sangue. Michela Murgia definiva questo tipo di famiglia la “famiglia queer”, usando un termine che spesso è utilizzato per identificare gli orientamenti sessuali e le identità di genere non conformi alla norma. Lei lo usa per parlare di famiglia.

Il libro è stato curato da Alessandro Giammei, un ricercatore all’università statunitense di Yale e “figlio di anima” di Michela Murgia.