De Gregori e Zalone: domani esce ‘Pastiche ‘, 15 canzoni alternate con quelle di autori come Conte, Daniele e Venditti. Ora al via con il tour

Domani, venerdì 12 aprile, esce l’album “Pastiche” (Columbia Records / Sony Music) di De Gregori – Zalone, l’atteso progetto composto da quindici brani in cui la voce di Francesco De Gregori è accompagnata al pianoforte da Checco Zalone che, per la prima volta, sveste i panni di attore per indossare quelli di musicista puro.

Un disco sorprendente registrato in presa diretta in varie sessioni, fra il 2023 e il 2024, e contraddistinto da un suono soft e da un’atmosfera delicatamente vintage. La copertina è un dichiarato omaggio a un vecchio disco di Renato Carosone, “Carosello Carosone N.2”.

L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD, doppio LP nero e doppio LP nero numerato e autografato, quest’ultimo in esclusiva sullo Store Sony Music: https://Columbia.lnk.to/Pastiche.

La tracklist di “Pastiche” è ricca di colpi di scena

Partendo dall’inedito “Giusto o sbagliato”, attualmente in rotazione radiofonica, si snoda attraverso una generosa incursione nella migliore musica italiana, dove le canzoni di De Gregori si alternano con quelle di autori come Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti e dello stesso Zalone.

Checco Zalone si rivela qui musicista eccellente ed eclettico, in grado di muoversi con leggerezza e senza manierismi fra blues, jazz e musica classica, restituendo così al canto di De Gregori la dimensione più lirica ed intima.

I due sono accompagnati dalla band di De Gregori a cui si sono aggiunti per alcune session altri musicisti come Gabriele Evangelista (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria), Francesca La Colla (cori), Ezio De Rosa (trombone), Massimiliano Filosi (sax tenore e baritone) e Sergio Vitale (tromba).

La versione speciale del singolo “Giusto o sbagliato”, che vede al piano ancora una volta Checco Zalone, è stata realizzata con l’Orchestra Italiana del Cinema, l’arrangiamento e la direzione d’orchestra sono a firma del Maestro Roberto Molinelli.

Tracklist “Pastiche”: Giusto o sbagliato (singolo in radio), Pezzi di vetro, Pittori della domenica, Rimmel, Putesse essere allero, Atlantide, Storia di Pinocchio, La prima Repubblica, Le cose della vita, Falso Movimento, Alejandro, Pittori della domenica (versione piano e voce), Giusto o sbagliato (versione con orchestra), Buonanotte Fiorellino, Ciao ciao.

Sul canale Vevo di Francesco De Gregori sarà disponibile da domani, venerdì 12 aprile, alle ore 14.00, il videoclip di “Buonanotte fiorellino” e da lunedì 15 aprile, alle ore 14.00, il videoclip di “Rimmel” entrambi realizzati da Daniele Barraco.

Poi De Gregori sarà in concerto questa estate in tutta Italia

Dunque, a distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, questa estate Francesco De Gregori tornerà in concerto con la sua band per più di 20 date, portando la sua musica in tutta la penisola.

Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso),

Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

Queste le prime date :

12 luglio al Palazzo Farnese di PIACENZA nell’ambito di Piacenza Summer Cult

13 luglio all’anfiteatro del Vittoriale di GARDONE RIVIERA (BS) nell’ambito di Festival Tener-a-mente

16 luglio in Piazza Alfieri ad ASTI nell’ambito di Asti Musica

18 luglio al Castello Scaligero di VILLAFRANCA (VR) nell’ambito di Villafranca Festival

19 luglio al Castello di UDINE nell’ambito di Udinestate

21 luglio a Villa Erba di CERNOBBIO (CO) nell’ambito di LeSerre Music&Comedy Festival

22 luglio al Castello Carrarese di ESTE (PD) nell’ambito di Estestate

26 luglio all’Anfiteatro Romano di POMPEI (NA) nell’ambito di BOP – Beats of Pompei

28 luglio in Piazza Garibaldi a CERVIA (RA)

1 agosto a Villa Bellini di CATANIA nell’ambito di Sotto il Vulcano Fest

3 agosto alla Scalinata della Cattedrale di NOTO (SR) nell’ambito di Le Scale della Musica

4 agosto al Teatro di Verdura di PALERMO

6 agosto al Teatro dei Ruderi di DIAMANTE (CS) nell’ambito di Tirreno Festival

8 agosto al Mercati Saraceni di CIRÒ MARINA (KR) nell’ambito di Krimi Sound Festival

11 agosto a Punta Ristola di SANTA MARIA DI LEUCA (LE) nell’ambito di Capo Live

12 agosto al Foro Boario di OSTUNI (BR) nell’ambito di Luce Festival

14 agosto all’Arena Beniamino Gigli di PORTO RECANATI (MC)

17 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di ALGHERO (SS)

18 agosto in Piazza Stagno a CABRAS (OR)

20 agosto al Castello Pasquini di CASTIGLIONCELLO (LI) nell’ambito di Castiglioncello Festival

21 agosto a La Versiliana di MARINA DI PIETRASANTA (LU) nell’ambito di La Versiliana Festival

23 agosto al Teatro delle Rocce di GAVORRANO (GR)

29 agosto al Barton Park di PERUGIA nell’ambito di Moon In June

4 settembre in Piazza Duomo a PRATO nell’ambito di Prato Estate

Per informazioni sui biglietti: www.friendsandpartners.it.

Le prevendite sono disponibili su TicketOne.

Max