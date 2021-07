De Luca: “Bisogna essere responsabili: o ci vacciniamo o si torna in lockdown. Salvini? Un irresponsabile”

De Luca: “Bisogna essere responsabili: o ci vacciniamo o si torna in...

“Mi hanno mandato un video di una discoteca sul litorale salernitano dove si vedono centinaia di ragazzi senza mascherine uno sull’altro. Questa è una realtà diffusa in tutta Italia, altro che ‘apriamo le discoteche’. Oggi abbiamo altri duecento e più positivi, vero che sono in larga parte asintomatici, ma se continua questo trend prima o poi avremo anche gli ospedali occupati. Dobbiamo essere responsabili”.

Sempre attento a monitorare la situazione sanitaria della regione da lui governata, la Campania, a Vincenzo De Luca proprio non sono andate giù le affermazioni rilasciate da Matteo Salvini, secondo cui non c’è bisogno che si vaccinino gli under 40.

De Luca: “Qui mascherine sempre obbligatorie, mai seguita l’irresponsabilità di Salvini”

Dichiarazioni che mandano il vulcanico presidente regionale su tutte le furie mentre tiene a rimarcare che “In Campania le mascherine sono state sempre obbligatorie, non abbiamo mai seguito nella sua irresponsabilità il segretario nazionale della Lega, questo signore che sta dando prove di un’irresponsabilità veramente senza limiti“.

De Luca: “I cittadini devono essere responsabili: o ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown”

Ad ogni modo, spiega ancora De Luca, ”Al di là della confusione creata a livello nazionale, i cittadini devono essere responsabili. Abbiamo capito che, di fronte a questa nuova ondata di Covid, o ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown. Non c’è niente da fare, è ampiamente prevedibile. Il mio appello è a riprendere tutti con grande determinazione la campagna di vaccinazione. Ormai noi somministriamo solo Pfizer e Moderna, non credo che ci siano stati problemi su milioni di somministrazioni fatte“.

Max