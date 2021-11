De Luca: “Rischiamo di dover richiudere tutto, urge completare la terza dose per tutta la popolazione scolastica”

Come spieghiamo in un altro articolo, ‘almeno’ per la prossima settimana, dopo averne discusso con gli esperti sanitari, il governo non imporrà nessuna zona gialla..

Tuttavia, alla luce dei dati relativi agli ultimi 7 giorni, la Fondazione Gimbe è dell’idea che invece, in determinate aree del Paese, sarebbe opportuno che gli amministratori locali ricossero a delle restrizioni.

D’altra parte, dobbiamo ammetterlo, sebbene non in modo ‘inquietante, i nuovi contagi continuano però a crescere di giorno in giorno.

De Luca: “Il governo sbaglia a rinviare all’inizio di dicembre per la terza dose, non dobbiamo perdere un minuto”

Mentre per molti governatori (da Toti a Fedriga, passando per Occhiuto), preparandosi ‘al peggio’, la preoccupazione è eventualmente di ‘coinvolgere’ nelle restrizioni per lo più i non vaccinati, il presidente della Campania va invece al ‘sodo’: “Dobbiamo lavorare da subito, senza perdere un minuto di tempo per completare la vaccinazione. Il governo sbaglia a rinviare all’inizio di dicembre per la terza dose, qui non dobbiamo perdere un minuto”.

De Luca: “Oggi non abbiamo emergenze, ma fra due settimane arriveremo dove sono arrivati altri Paesi Ue”

Come tiene a sottolineare il ‘vulcanico’ Vincenzo De Luca, “Una volta passati i 6 mesi aggiunge – bisogna fare la terza dose se vogliamo evitare di chiudere l’Italia, e siamo credo a un passo da questa prospettiva, e se vogliamo evitare di richiudere le scuole”.

Ed anche se, prosegue, “Oggi non abbiamo emergenze, ma dobbiamo sapere che fra due settimane arriveremo dove sono arrivati altri Paesi d’Europa. E’ inevitabile”.

De Luca: “ci siamo fatti male con le nostre mani, penso a Trieste, violentata dalla stupidità e dell’irresponsabilità”

De Luca si dice infatti convinto che “Era una storia già scritta ovviamente, stiamo ripetendo da settimane che, quando intorno all’Italia abbiamo Paesi con livelli drammatici di contagio, era inevitabile che questo contagio arrivasse anche nel nostro Paese. Poi ci siamo fatti male con le nostre mani, e mando qui da Napoli un messaggio di solidarietà ai nostri concittadini di Trieste e del Friuli, una realtà che è stata violentata dalla stupidità e dell’irresponsabilità di chi ha rovinato una comunità alla quale siamo tutti legati per tante ragione“.

De Luca: “Rischiamo di dover richiudere tutto, urge completare la terza dose per tutta la popolazione scolastica”

Anzi, rimarca preoccupato il governatore campano: ”Se non stiamo attenti, noi rischiamo di dover richiudere tutto. Gli ultimi dati vedono la triplicazione del contagio per la fascia di età sotto i 15 anni, in particolare fra gli 11 e i 13 anni. Quello che possiamo e dobbiamo fare nell’immediato – ha quindi concluso – è completare la terza dose per tutta la popolazione scolastica”.

