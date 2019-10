Deal With it, cos’è il nuovo programma condotto da Gabriele Corsi su Nove che parte oggi

Deal With it, cos’è il nuovo programma condotto da Gabriele Corsi su...

Inizia stasera il nuovo programma condotto da Gabriele Corsi in onda su Nove: Deal With It – Stai al Gioco. L’innovativo quiz game con qualche spruzzata di candid camera aprirà i battenti alle 20 e 30, in orario access prime time, dove la concorrenza da battere sarà agguerritissima. L’inizio del programma era inizialmente previsto a metà settembre, per poi essere posticipato di circa un mese per permettere la migliore riuscita possibile.

Le regole del gioco sono tanto semplici quanto divertenti. Il conduttore Gabriele Corsi, affiancato da un vip che varierà di puntata in puntata, entrerà in alcuni locali pubblici e sceglierà una persona a caso per poi portarla in regia. Lì proporrà al possibile concorrente di indossare un auricolare attraverso il quale Corsi e il vip di turno proporranno al concorrente delle azioni da fare, che inevitabilmente saranno anche imbarazzanti.

Deal With It, come funziona il gioco

Ad ogni azione che il concorrente eseguirà vincerà un premio in denaro, che può arrivare massimo a 2000 euro. Ovviamente gli altri presenti in sala saranno ignari dell’auricolare e dei consigli che la persona interessata sta ricevendo, dando vita a situazioni surreali e divertenti.

Saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso delle puntate: da Frank Matano ai Pampers passando per Paolo Ruffini e Francesco Facchinetti. Un cast stellare grazie a cui le risate saranno garantite. Il programma andrà in onda stasera 14 ottobre sul Nove, canale nove del digitale terrestre.