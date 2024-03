Decoro Roma – Meleo (M5S) e Canale (LCR): “Allagata scuola Matteo Ricci al Torrino, intervenire”

“La scuola Matteo Ricci del Torrino si è completamente allagata nella giornata odierna. Sono state evacuate quattro classi dell’Istituto, con disagi per i genitori che sono dovuti correre a prendere i bimbi delle elementari. Dove non è stato possibile, i minori sono stati collocati in emergenza nelle aule del primo piano dell’edificio.

La scuola, infatti, risulta agibile solo al primo piano e questo rende difficoltoso l’esercizio del diritto allo studio dei ragazzi, mina la loro sicurezza nonché compromette la salubrità degli ambienti.

Chiediamo un pronto intervento al Municipio IX, non c’è più tempo da perdere“.

Così in una nota la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo della Lista Civica Raggi in Municipio IX Carla Canale.

Max