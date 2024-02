Decreto Milleproroghe – La Serracchiani (Pd): “La Meloni si ricordi della vittime guerra ed il ristoro dei danni”

“Mi appello alla presidente del Consiglio perché permetta di posticipare al 31 dicembre 2024 la scadenza delle domande per chiedere il ristoro dei danni alle vittime dei crimini commessi in Italia dal Terzo Reich nel periodo dal 1939 Al 1945“.

Lo chiede la deputata Debora Serracchiani (Pd), in merito all’accesso al fondo per il ristoro dei danni alle vittime dei crimini di guerra, istituito dal Governo Draghi nel 2022.

“Le domande andavano presentate entro il 31 dicembre 2023 e – spiega Serracchiani – non sfugge la complessità della raccolta dei documenti e delle informazioni, risalenti a più di 80 anni fa. Per questo nel Milleproroghe ho presentato un emendamento per posticipare la scadenza delle domande al 31 dicembre 2024“.

“La contrarietà della presidenza del Consiglio – precisa la deputata – sarebbe all’origine della bocciatura dell’emendamento. E dunque chiedo proprio alla presidente Meloni perché è stato deciso di negare questa proroga e – conclude – di ricordarsi di queste vittime“.

Max