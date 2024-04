Decreto Primo Maggio – Confimprenditori: “Bene la detassazione per le PMI, porterà dei vantaggi tangibili sia alle aziende che ai lavoratori”

“Le misure previste nel decreto Primo Maggio sono provvedimenti concreti che aiuteranno sia le piccole e medie imprese che i lavoratori. Sostenere le aziende italiane significa sostenere l’economia e favorire l’occupazione”. Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo (nella foto), commentando le anticipazioni del decreto Primo Maggio in approvazione nel Consiglio dei Ministri di oggi. Decreto Primo Maggio, Confimprenditori: “La detassazione dei premi di produzione e il superbonus lavoro, porterà dei vantaggi tangibili sia alle aziende che ai lavoratori” Come tiene inoltre a rimarcare ancora Ruvolo, attraverso una nota stampa diffusa dal suo portavoce, Federico De Cesare, “La detassazione dei premi di produzione e il superbonus lavoro, ovvero l’extra deduzione concessa alle aziende che incrementano la forza lavoro, porterà dei vantaggi tangibili sia alle aziende che ai lavoratori. È una misura necessaria e urgente, che sarebbe già prevista nella riforma fiscale ma che ancora non era stata attuata”. Decreto Primo Maggio, Confimprenditori: “Bene anche il bonus tredicesime, anche se non lo riteniamo un provvedimento risolutivo” Ma non solo, il presidente di Confimprenditori plaude anche ad altro: “Bene anche il bonus tredicesime, anche se non lo riteniamo un provvedimento risolutivo. Confimprenditori ha sempre considerato la riduzione della pressione fiscale sugli imprenditori e sulle piccole e medie imprese una necessità. Ringraziamo quindi il governo Meloni, e la presidente del Consiglio – conclude la nota di Ruvolo – per aver attuato questi provvedimenti”. Max