Decreto sicurezza bis è legge. Le reazioni della politica

Il decreto sicurezza bis è legge. Dal Senato è arrivato il voto di fiducia posta dal governo, con 160 favorevoli, 57 contrari e 21 astensione.

Il provvedimento sarà quindi legge, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Aggiornamento ore 00.30

Decreto sicurezza bis, cosa prevede la legge di Salvini

Astensione per Fratelli d’Italia e non partecipazione al voto per Forza Italia, come previsto in Senato per il decreto sicurezza bis.

Presenti 289 senatori, i votanti 238, la maggioranza 109. Mancando 5 senatori del M5s e due leghisti, i voti necessari sono arrivati dal gruppo misto.

Aggiornamento ore 1,30

“Il decreto Salvini è passato, l’Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa”.

Così ha commentato l’approvazione del decreto sicurezza bis il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che ha ribadito come nella legge non vi sia alcun riferimento alla lotta alle mafie.

Aggiornamento ore 6.00