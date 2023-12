Delegati Acciaierie d’Italia: diffida e sciopero contro la fermata Afo2 a Taranto

I delegati delle Rsu Fim, Fiom e Uilm di Acciaierie d’Italia hanno emesso una diffida all’azienda contro la fermata dell’impianto Afo2 nello stabilimento di Taranto.

Segnalano che l’Afo2 sarebbe già in fase di rallentamento e annunciano lo stato di agitazione immediato, seguito da uno sciopero di 48 ore dei lavoratori dell’area Altoforni a partire da mercoledì 6 dicembre.

La decisione è stata presa in vista dell’assemblea di Acciaierie d’Italia convocata per il medesimo giorno. In risposta all’azienda, che ha annunciato una fermata di sette giorni per avviare interventi manutentivi in diverse aree produttive, i sindacati manifestano la loro opposizione e tutela dei diritti dei lavoratori.