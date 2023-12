Dengue Italia, 347 casi da inizio anno: il bollettino

(Adnkronos) – Dengue in Italia, sono 347 da inizio anno a oggi. A darne notizia è il bollettino dell’Istituto superiore di sanità, aggiornato al 5 dicembre. Restano costanti i casi autoctoni, pari a 82, quelli trasmessi localmente nel nostro Paese, rispetto alla scorsa settimana. Salgono di poco quelli importati, sono pari a 265, rispetto ai 256 di sette giorni fa. La mappa dei casi vede in testa la Lombardia con 111 casi, seguita dal Lazio con 93, l’Emilia Romagna con 39, il Veneto con 32 e la Toscana con 17. I casi importati arrivano per il 12% dei casi dal Messico, 11% Thailandia, 10% India e l’8% Cuba. Dal primo gennaio 2023 ad oggi è stato registrato un solo decesso.