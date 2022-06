Deragliamento choc del treno ad alta velocità Torino-Napoli nella galleria Serenissima a Roma-Prenestina

C’è mancato veramente poco, se in questo momento scriviamo di un grandissimo spavento e non di un’assurda strage.

Eppure in tale direzione sembrava portare lo spaventoso deragliamento verificatosi intorno all’ora di pranzo all’interno della galleria Serenissima, a Roma-Prenestina

Deragliamento del treno ad alta velocità Torino-Napoli nella galleria Serenissima, a Roma-Prenestina

E’ infatti accaduto che, all’interno della galleria, la locomotiva di un convoglio della linea dell’alta velocità Torino Napoli, per motivi ancora da accertare è uscita dai binari.

Dal canto suo la Polfer (il gruppo di Polizia Ferroviaria) poco fa ha reso noto che, con la collaborazione dei Vigili del fuoco, sono stati messi in sicurezza i pochi passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo del treno.

Deragliamento del treno ad alta velocità Torino-Napoli: il treno è ancora fermo di traverso nella galleria Serenissima

La cosa noiosa è che, mentre scriviamo, ancora adesso – essendo il treno ancora fermo trasversalmente sui binari – la circolazione è sospesa in entrambe le direzioni sulla linea AV Roma-Napoli.

Nel frattempo sono sopraggiunti anche i tecnici Rfi per assicurare le manovre di intervento e, soprattutto, per cercare di far luce su questo gravissimo episodio che, ripetiamo, poteva trasformarsi in una gravissima tragedia…

Max