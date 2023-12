Difesa civica, a Roma un convegno alla Camera dei Deputati

Si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 10,30, presso la sala stampa della Camera dei deputati, in via della Missione a Roma, un incontro dal titolo ‘Il difensore civico per la tutela e la promozione dei diritti, della partecipazione e della cittadinanza attiva’. L’occasione è costituita, come ricorda la stessa locandina dell’evento, dal 75esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che ricorreva esattamente il 10 dicembre scorso.

L’incontro è organizzato dal Coordinamento nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle Province autonome italiane e a portare i saluti istituzionali sarà l’attuale presidente di questo organismo e Difensore civico del Lazio, dott. Marino Fardelli. Un saluto sarà dato anche dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, nonché da Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio regionale della Campania; infine porterà i suoi saluti anche Paolo Pietrangelo, Direttore generale della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome italiane.

I lavori, moderati da Gianni Lattanzio, direttore editoriale di MeridianoItalia, saranno introdotti da Arrigo De Pauli, Difensore civico del Friuli Venezia Giulia, e prevedono interventi dei deputati Paolo Ciani, Luciano Ciocchetti, Fabio Porta e Massimo Ruspandini, ma anche di Gianalberico De Vecchi, Difensore civico della Lombardia, di Alessandra Di Legge, specialista giuridico della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Mario Marazziti della Comunità di S. Egidio, di Andrea Iacomini di Unicef Italia e di Antonio Iannuzzi, ordinario di Diritto pubblico a Roma Tre. Le conclusioni saranno affidate a Marcello Pecorari e Antonia Fiordelisi, difensori civici rispettivamente di Umbria e Basilicata ed entrambi vicepresidenti del Coordinamento dei difensori civici.