Discarica Roma, accordo comune-Regione: sorgerà a Monte Carnevale

Mentre il comitato dei residenti della Tragliatella festeggia per il ‘pericolo scampato’, pochi minuti fa attraverso una nota congiunta, Roma capitale e la regione lazio hanno annunciato di aver individuato nell’area di Monte Carnevale (Municipio XI), il sito dove ospitare lo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune.

Individuata dunque l’area idonea, e contemporaneamente all’approvazione del provvedimento capitolino, come da precedenti accordi la Regione ha annunciato che stralcerà dal Piano Rifiuti – prossimo all’approvazione – l’indicazione del sub-atto per il Comune di Roma Capitale, disponendo quindi quanto necessario per poter dare il via (come indicato da Roma Capitale), ad una serie ‘lavori straordinari all’impianto Tmb di Rocca Cencia’.

Max