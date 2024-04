Roma – La Giunta stanzia 10 mln per 800 agenti di Polizia Locale, 25 mln per 300 impiegati e 10 per attività di diserbo Ama

Roma – La Giunta stanzia 10 mln per 800 agenti di Polizia...

Approvata dalla Giunta capitolina una variazione di Bilancio che anticipa o integra fondi per il rafforzamento del personale, per l’attività di diserbo stradale e per assicurare il supporto organizzativo ai prossimi Campionati Europei di Atletica.

Ecco come, nello specifico, verranno suddivisi i fondi finalmente stanziati dalla Giunta capitolina

Nello specifico,10 milioni di euro sul 2024 serviranno per accelerare gli ingressi degli 800 nuovi agenti di Polizia Locale, ed avviare immediatamente la fase di formazione in aula con l’obiettivo di renderli operativi sul territorio già nei mesi estivi.

Altri 25 milioni di euro in tre anni (5 milioni nel 2024 e 10 milioni nel 2025 e nel 2026), sono invece destinati a consentire l’assunzione di nuovi impiegati e tecnici: circa 300 dipendenti in più rispetto ai 1200 già programmati per il 2024 che seguiranno attività e progetti legati a Pnrr, Giubileo e Roma Caput Mundi.

Ed ancora, quasi 10 milioni di euro per il 2024 serviranno invece a favorire l’avvio del contratto per il diserbo con Ama a cui la Giunta ha già affidato a marzo scorso il servizio.

Infine, viene prevista una integrazione di 1 milione di euro per il 2024 al fine di assicurare il supporto organizzativo alla realizzazione dei Campionati Europei di Atletica Leggera 2024, previsti a Roma dal 7 al 12 giugno 2024.

Max