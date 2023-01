Dogane, Minenna: “Grazie a tutte le persone di Adm, auguro buon lavoro ad Alesse”

Cambia il direttore dell’Agenzia delle Dogane. Al posto di Marcello Minenna, che era stato nominato nel 2020 su spinta del Movimento 5 Stelle, arriverà Roberto Alesse, già presidente della commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali e attuale capo di gabinetto del ministro della Protezione civile e delle politiche del Mare, Nello Musumeci.

Marcello Minenna (Bari, 26 dicembre 1971) è un economista e dirigente pubblico italiano. Il suo principale campo di studi è l’analisi quantitativa applicata all’economia e alla finanza.

È docente non accademico all’Università Bocconi, e Lecturer alla London Graduate School of Mathematical Finance. Dal 2007 è responsabile dell’ufficio Analisi Quantitative e Innovazione Finanziaria presso la CONSOB. Nel 2020 nominato direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ha rappresentato la Consob in numerose occasioni di cooperazione inter-istituzionale tra cui: gli “Stati Generali della lotta alla criminalità organizzata” presso il Ministero di Giustizia e la task-force MEF-Consob-Banca d’Italia in materia di regolamentazione di trasparenza dei rischi delle operazioni in derivati stipulati dagli enti locali.

Il commissario straordinario di Roma Capitale, prefetto Tronca, lo ha voluto come membro della propria segreteria tecnica. In tale ambito ha curato il censimento degli immobili del Comune da cui hanno preso impulso gli accertamenti sull’Affittopoli romana.

Dal 6 luglio 2016 ha fatto parte della prima giunta di Virginia Raggi al Comune di Roma in qualità di assessore con deleghe al Bilancio, alle Partecipate, al Patrimonio, alle Politiche Abitative e alla Spending Review. Si dimette il 1º settembre dello stesso anno.

Ha scritto su diverse testate italiane (Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica) ed internazionali.

Minenna ha commentato l’evento affermado: “Ci tengo a rinnovare il mio speciale ringraziamento alle colleghe e ai colleghi che in questi tre anni hanno lavorato con passione consentendo all’Agenzia di raggiungere risultati importanti, di supportare le aziende nelle loro attività produttive, di garantire la sicurezza e il contrasto all’illegalità con risultati concreti e misurabili anche nell’incremento delle entrate dell’Erario. Concludo il mio mandato come un servitore dello Stato e delle Istituzioni, con la soddisfazione di aver lasciato l’Agenzia meglio di come l’abbiamo trovata: più moderna ed efficiente. Auguriamo buon lavoro al prossimo Direttore Generale, Roberto Alesse, al quale assicuro che faremo di tutto per garantire un passaggio di consegne ordinato e lineare”.

