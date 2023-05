Don Cosimo Schena, il noto ‘prete influencer’ è il secondo prete al mondo ad avere il verificato su TikTok

Don Cosimo Schena si riconferma uno dei preti più seguiti nei social. Per molti non addentro alle dinamiche dei social media, ricevere un verificato è cosa di poco conto. Per chi ha fatto dei social il proprio stile di vita, conosce l’importanza di quella spunta blu. Ed ora è toccato anche al già noto prete influencer don Cosimo Schena ad avere il badge blu desiderato da molti nella piattaforma più famosa al mondo.

Su TikTok non si può richiedere la verifica come accade nelle altre piattaforme come Facebook o Instagram. Ma è TikTok stesso che decide a chi darla studiando i contenuti e il personaggio che ne rappresenta.

Al mondo solo due religiosi al momento ne sono in possesso il filippino don Fiel Pareja secondo al Papa come seguito ai social e il prete italiano don Cosimo Schena.

Secondo prete nel mondo a ricevere questo importante riconoscimento… Un tripudio di riconoscimenti che si susseguono per il poeta dell’amore di Dio che nella sua semplicità esprime serenità e voglia di ricominciare, che ha saputo nel tempo conquistare molti con le sue poesie e il suo grande amore per gli animali.

Per seguire Don Cosimo questi sono i suoi canali social:

Instagram: www.instagram.com/doncosimoschena

Facebook: www.facebook.com/doncosimoschena

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2qIhvl7zXtNEQWjcR4MeJ1

TikTok: https://www.tiktok.com/@doncosimoschena

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFMS5GiAiUTcbEowbAPtCgw

Twitter: https://twitter.com/doncosimoschena

Max