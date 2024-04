Don Cosimo Schena presenta ‘Dio è il mio coach’: esce il nuovo libro del prete più amato d’Italia e star del web

Don Cosimo Schena, amato in tutta Italia e, in ambito ‘ecclesiastico’, secondo solo al Papa per popolarità sui social network, presenta il suo ultimo libro: ‘Dio è il mio Coach: Consigli Evangelici su Misura per Te’.

Questa guida spirituale, arricchita dalla prefazione di Monsignor Lucio A. Ruiz, si propone come un faro di luce e speranza per chi cerca orientamento nei momenti difficili della vita.

Don Cosimo Schena presenta ‘Dio è il mio coach’: attraverso consigli evangelici pratici, e riflessioni profonde, l’autore invita i lettori ad interpretare gli insegnamenti della Bibbia

Con un approccio che va oltre il semplice libro, don Cosimo offre un vero e proprio compagno di viaggio spirituale, un sostegno costante per chiunque desideri trovare serenità e apprezzamento per il dono dell’esistenza.

Insomma, ‘Dio è il mio Coach’ è più di un testo da leggere; è un dialogo aperto con il lettore, un invito a costruire un ponte verso la fede, anche per coloro che si sentono distanti dalla Chiesa. È un messaggio di inclusione e accoglienza, una speranza per chiunque desideri riscoprire o trovare la fede.

Don Cosimo Schena, con la sua esperienza come sacerdote e la sua formazione in filosofia e psicologia, offre una prospettiva unica e un approccio innovativo alla spiritualità. Questo libro rappresenta un’opportunità per tutti di aprire le porte del cuore e trovare un luogo dove sentirsi a casa.

