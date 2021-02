Donna incinta rapinata di 11 mila euro a Tor tre Teste: la dinamica

Si trovava sul monopattino la donna in stato di gravidanza, quando è stata rapinata da due uomini che l’avevano affiancata con la propri auto. Nel marsupio la 22enne aveva ben 11mila euro. È accaduto ieri mattina sulla via Prenestina, in zona Tor Tre Teste. La giovane, di origine romena, è stata schiaffeggiata e poi derubata dalla coppia di rapinatori che hanno fatto perdere le proprie tracce. Le indagini sulla rapina verteranno anche sulle motivazioni dietro al possesso di una tale somma di denaro in un marsupio, da parte della donna.

