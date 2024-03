Dritto e Rovescio: domani su Rete4 Del Debbio intervista Renzi. Poi le case green, e le baby gang

Domani, giovedì 14 marzo, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il leader di Italia Viva Matteo Renzi in merito ai temi di più stratta attualità politica, economica e sociale.

Nel corso della puntata, un approfondimento verrà dedicato alle case green, a pochi giorni dall’approvazione da parte del Parlamento europeo della nuova direttiva, che potrebbe implicare ristrutturazioni molto costose per le famiglie italiane.

Ed ancora, continua l’inchiesta sulle baby gang.

Tra gli ospiti: Michele Gubitosa, Simone Leoni, Isabella Tovaglieri e Paolo Cento.

