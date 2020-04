Dybala, la fidanzata ancora positiva al coronavirus: “Non bastano 15 giorni”

“Ho ancora l coronavirus”, l’annuncio arriva da Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala. La coppia è stata sottoposta al tampone il 21 marzo, a oggi sono entrambi ancora positivi al virus. La rivelazione è arrivata via Instagram, attraverso il quale la ragazza aggiorna costantemente i suoi followers: “Il 21 marzo io e il mio ragazzo abbiamo fatto un test per il Coronavirus e siamo risultati positivi. 3 giorni fa mi hanno rifatto il test ed è risultato negativo. Ieri mattina ne ho fatto un altro che invece è risultato positivo, quindi ho ancora il Coronavirus”.

Una situazione complicata che Oriana non riesce a spiegarsi: “Non so bene come funziona, non so neanche perché prima il test sia risultato negativo e poi positivo. Ho sentito che se contrai il virus e poi ti fanno un test può risultare un falso negativo: proprio per questo motivo ne fanno un altro, per assicurarsi che sia al 100% e negativo”.

“15 giorni non bastano”

L’esito del tampone è arrivato pochi giorni dopo la positività di Rugani al coronavirus. Il difensore della Juventus è stato a stretto contatto con Dybala, che a sua volta è stato contagiato, così come la ragazza. I due hanno aspettato i canonici 15 giorni ma il test è risultato nuovamente positivo: “Tutto questo prova quanto poco sappiamo di questo virus: noi pensavamo di essere stati contagiati per il contatto del mio ragazzo con un su compagno di squadra risultati positivo, però mi sembra strano visto che sono già passati 15 giorni da quando siamo malati. Quindi non ha senso continuare ad avere il virus”.

Sule loro condizioni di salute: “Comunque noi stiamo molto bene e non abbiamo quasi più sintomi, ci sentiamo abbastanza bene. Continuiamo così ovviamente, però continuate a rimanere in casa e chi ha qualche dubbio sappia che 15 giorno non bastano. Prendetevi cura di voi e degli altri”, conclude la fidanzata di Dybala.