E’ morto Ernesto Assante: lutto nel giornalismo

Ernesto Assante si è spento: muore improvvisamente una prima firla del giornalismo italiano e del settore della critica musicale nel particolare.

Il giornalista e critico musicale Ernesto Assante si è spento per un ictus nella tarda serata di domenica 25 febbraio. Lui che, fino a pochi giorni fa, era stato tra i protagonisti del Festival della canzone italiana.

