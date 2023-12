E’ morto Tom Wilkinson, attore di Full Monty aveva 75 anni

(Adnkronos) – E’ morto all’età di 75 anni l’attore britannico Tom Wilkinson famoso per il suo ruolo in ‘Full Monty’ e per essere stato candidato due volte ai Premi Oscar come miglior attore protagonista per In the Bedroom (2001) e come miglior attore non protagonista per Michael Clayton (2007). L’attore ha vinto un Golden Globe, un Premio Bafta e un Premio Emmy. Lo scomparsa dell’attore è stata annunciata dalla sua famiglia riferisce ‘The Telegraph’.

“È con grande tristezza che la famiglia di Tom Wilkinson annuncia che è morto improvvisamente a casa il 30 dicembre. Sua moglie e la sua famiglia erano con lui. La famiglia chiede privacy in questo momento”, si legge in una dichiarazione del suo agente a nome della famiglia di Wilkinson.