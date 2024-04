E’ sempre CartaBianca: domani su Rete4 con la Berlinguer sulle elezioni Ue, il caso Scurati, e un focus sulla sanità e le disuguaglianze sociali

Domani, martedì 23 aprile, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata la corsa verso le elezioni europee di giugno, che entra nel vivo con i numerosi annunci di candidature da parte dei big della politica, e le polemiche sulla vicenda che ha coinvolto lo scrittore Antonio Scurati ed il suo monologo sul 25 aprile.

Alla vigilia della Festa della Liberazione quanto è ancora importante e necessario parlare di antifascismo come valore fondante della nostra Repubblica?

Infine, focus anche sulla sanità e sulle disuguaglianze sociali: in Italia la forbice tra ricchi e poveri si amplia e milioni di persone rinunciano a curarsi per ragioni economiche e per effetto delle lunghe liste d’attesa…

