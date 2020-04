Ecco lo studio del Comitato scientifico che ha terrorizzato Conte sulla fase 2

‘Valutazione di politiche di riapertura utilizzando contatti sociali e rischio di esposizione professionale’, è il corposo report che il Comitato scientifico avrebbe presentato al premier Conte, mentre si stava ragionando sull’attesa fase 2. Uno studio per certi versi inquietante che, proprio perché il virus non è sconfitto ma continua ad essere presente, ha ovviamente scatenato neopresidente del Consiglio diverse remore. Di qui l’idea di rendere ancor più graduale l’allentamento delle misure.

E’ necessario mantenere elevata l’attenzione

Come si legge: “Il CTS ha analizzato i documenti che vengono presentati circa l’impatto sulla circolazione del virus dall’adozione di interventi di riduzione delle misure di lockdown. Il punto da cui si parte è che nella realtà attuale il valore di R0 è inferiore a 1.

Rimane il fatto che alla giornata odierna persistono nuovi casi di infezione in tutto il contesto nazionale che stanno ad indicare la necessità di mantenere elevata l’attenzione. Le stime che emergono dal modello esaminato richiedono comunque un approccio di massima cautela per verificare sul campo il reale impatto”.

L’impatto sul sistema sanitario sarebbe notevole

Inoltre, evidenzia ancora il report, “Essendo le stime attuali di R0 comprese nel range di valori tra R0=0.5 e R0=0.7, ed essendo evidente dalle simulazioni che se R0 fosse anche di poco superiore a 1 (ad esempio nel range 1.05-1.25) l’impatto sul sistema sanitario sarebbe notevole, è evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto.

In particolare, gli scenari compatibili con il mantenere R0 sotto la soglia di 1 sono quelli che considerano la riapertura dei settori ATECO legati a edilizia, manifattura e commercio correlato alle precedenti attività e assumendo un’efficacia della protezione delle prime vie respiratorie nel ridurre la trasmissione di COVID-19 del 25%”.

Incertezze sull’efficacia dell’uso delle mascherine

Ma non solo, prosegue lo studio: “Ci sono però delle incertezze sul valore dell’efficacia dell’uso di mascherine per la popolazione generale dovute a una limitata evidenza scientifica, sebbene le stesse siano ampiamente consigliate; oppure variabili non misurabili, es. il comportamento delle persone dopo la riapertura in termini di adesione alle norme sul distanziamento sociale ed utilizzo delle mascherine e l’efficacia delle disposizioni per ridurre la trasmissione sul trasporto pubblico. Elementi questi che suggeriscono di adottare un approccio a passi progressivi.

Ancora 14 giorni per valutare l’impatto del 4 maggio

Per questa ragione appare raccomandabile la sperimentazione delle misure (magari considerando una riapertura parziale delle attività lavorative, es. 50%) per un arco di tempo di almeno 14 giorni accompagnata al monitoraggio dell’impatto del rilascio del lockdown sulla trasmissibilità di SARS-CoV-2.

In particolare, il modello evidenzia come sia ipotizzabile attivare i seguenti settori ATECO a patto che vengano adottate tutte le misure di distanziamento sociale e di igiene personale ed ambientale:

settore manifatturiero;

settore edilizio;

settore commercio correlato alle precedenti attività e con, in fase iniziale, l’esclusione delle situazioni

che generano forme di aggregazioni (es. mercati e centri commerciali);

trasporto locale correlato alle attività di cui ai punti 1, 2 e 3.



Il modello assume come presupposti che:

vengano mantenute tutte le attività in smart working e/o lavoro agile;

le attività scolastiche rimangano nella situazione attuale;

le attività di aggregazione sono interdette.



Si considerano inoltre come variabili determinanti per contenere il valore di R0 <1

il rispetto delle raccomandazioni dei sistemi di trasporto (allegate al verbale Cts n.55 del 18 aprile 2020);

il rispetto delle raccomandazioni (Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle

misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie

di prevenzione)

la raccomandazione all’uso delle mascherine per comunità in tutti i luoghi pubblici confinati o a rischio

di aggregazione (le cui caratteristiche saranno approfondite in uno specifico documento in corso di

elaborazione) da parte di tutta la popolazione;

il mantenimento del distanziamento sociale e dell’igiene frequente delle mani e ambientale in tutte le attività;



Si ritiene inoltre che sia possibile consentire attività fisica su base individuale (o dove necessario intrafamiliare) inclusi bambini ed anziani, alle persone in prossimità della loro residenza purchè effettuate con distanziamento sociale e non consentendo in alcun modo l’aggregazione sociale.

Infine va ricordato che queste misure possono essere adottate solo in presenza di sistemi di monitoraggio della circolazione dell’infezione e sorveglianza attiva.

Ecco il pdf con gli studi ed i grafici sull’impatto stimato

