Efa 2023, agli Oscar del cinema europeo trionfa Anatomia di una caduta: delusione per Io capitano di Matteo Garrone

Trionfo della regista francese Justine Triet all’European Film Academy, gli Oscar del cinema europeo, che con il film “Anatomia di una caduta” si aggiudica il premio come miglior film europeo dell’anno.

Efa 2023, agli Oscar del cinema europeo trionfa Anatomia di una caduta

Non solo miglior film, “Anatomia di una caduta” conquista all’Efa 2023 altri quattro premi: Miglior regia a Justine Triet, Miglior attrice a Sandra Hüller, Miglior sceneggiatura a Justine Triet e Arthur Harari e Miglior montaggio vinto da Laurent Sénéchal.

Il film già vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, racconta la storia di una scrittrice di successo, interpretata da Sandra Hüller, che cerca di dimostrare la sua innocenza dopo essere stata accusata di aver ucciso suo marito.

Un thriller incalzante con al centro un provocatorio ritratto di donna, che ha incontrato un grande successo di critica e pubblico anche in Italia, dove è distribuito da Teodora.

Il premio per il Miglior film rivelazione va invece a How To Have Sex, esordio di Molly Manning Walker che ha già vinto la sezione Un Certain Regard a Cannes e che verrà distribuito al cinema dalla stessa Teodora a inizio 2024, per arrivare successivamente in esclusiva streaming su Mubi.

Delusione per l’Italia, resta a mani vuote Io capitano di Garrone

E’ rimasta a mani vuote invece l’Italia che sperava di conquistare la prestigiosa statuetta con Io capitano di Matteo Garrone in gara per il miglior film e la miglior regia.

Delusione anche nella categoria miglior attore per Josh O’Connor, protagonista di La chimera di Alice Rohrwacher e per i film di animazione Linda e il pollo di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach e Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo d’Alò.