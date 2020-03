Elicottero sulle città per disinfettare oggi 10 marzo: cosa c’è dietro i messaggi che viaggiano su Whatsapp

Il clima di angoscia e tensione che si sta vivendo in questi giorni in Italia ha dato vita ad un triste proliferare di notizie false che i più delle volte viaggiano incontrollate attraverso WhatsApp, in una catena senza fine che può colpire le persone meno informate. Un’abitudine pericolosa che può aggrava una situazione già al collasso.

L’ultima notizia circolata sulla nota piattaforma di messaggistica mette in guardia i cittadini sul passaggio in volo di elicotteri chiamati a disinfettare le città. Messaggio che ha fatto il giro d’Italia mettendo in allarme diverse persone. Al momento non si registra nessuna segnalazione in merito da parte delle autorità competenti, pertanto la notizia in questione può essere certificata come una fake news.

Cosa dice la catena sull’elicottero

Da alcune ore una serie di messaggi su Whatsapp hanno dato il via ad una vera e propria catena che in poco tempo ha messo in allarme i cittadini in un momento già difficile. Tale comunicazione avverte il volo di alcuni elicotteri a partire dalla serata di oggi martedì 10 marzo dalle 23 al fine di disinfettare “il tutto”.

Questo il testo del messaggio che al momento sembra quindi privo di ogni fondamento: “Dalle 23:00 stasera fino alle 05:00 di domani mattina passerà un elicottero e disinfetterà tutto, mi raccomando non rimanete i panni scarpe e altre cose fuori e soprattutto attenti ai cani!”, chiude il messaggio che di telefono in telefono sta facendo il giro d’Italia.