Elon Musk; “Senza pubblicità X rischia di scomparire”

Durante una tavola rotonda organizzata dal New York Times, l’imprenditore Elon Musk ha lanciato un severo avvertimento sull’ipotesi che il ritiro della pubblicità da parte delle big tech possa portare alla scomparsa di X, il suo social network. Rivolgendosi alle aziende che hanno aderito al boicottaggio, Musk è stato esplicito: “Go fuck yourself”. Ha dichiarato che tale azione potrebbe “uccidere l’azienda”, ma ha promesso che “il mondo intero dovrà saperlo”.

Il patron di Tesla e SpaceX ha criticato aspramente coloro che cercano di ricattarlo attraverso la pubblicità e ha tuonato contro Bob Iger, direttore generale di Disney, una delle aziende che hanno ritirato la pubblicità in seguito al sostegno di Musk a una teoria complottista antisemita. Successivamente, Musk ha espresso un inusuale pentimento per il suo linguaggio, definendo il suo messaggio come “il più stupido tra i 30 mila che ho pubblicato”.

La controversia ha coinvolto anche Apple e IBM, che hanno seguito le orme del ritiro pubblicitario in seguito alla polemica generata dalle azioni di Musk su X.