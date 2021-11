Elon Musk vende azioni Tesla? Lo decide Twitter

“Devo vendere il 10% di azioni di Tesla?”. Elon Musk chiede una consulenza finanziaria di altissimo livello e dalle conseguenze rilevanti in Borsa. Lo fa, però, con un sondaggio su Twitter, a cui partecipa rapidamente oltre 1 milione di persone in circa 4 ore. Il magnate, secondo le ultime classifiche, ha un patrimonio di oltre 300 miliardi di dollari secondo le stime di Forbes.

“Prendete nota, io non incasso uno stipendio o bonus di qualsiasi tipo. Ho solo azioni, quindi l’unico modo per pagare tasse a livello individuale è vendere azioni”, spiega Musk in una discussione relativa anche al tema fiscale. L’ipotesi che il magnate venda il 10% del suo pacchetto azionario in Tesla, ovviamente, non passa inosservata. “Rispetterò il risultato del sondaggio, qualunque sia”, precisa. Nella valanga di commenti, c’è anche chi sottolinea la surreale situazione: “Questo sondaggio decide il destino di oltre 20 miliardi di azioni Tesla”.