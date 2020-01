Enzo Salvi: chi è l’attore e comico romano, noto come Er Cipolla

Enzo Salvi è un attore cinematografico e televisivo, noto in particolare per ruoli comici ricoperti in numerosi film di successo e per le particolari e caratteristiche interpretazioni, spesso in dialetto romanesco.

Nato a Roma nel 1963, Enzo Salvi prima di approdare nel mondo dello spettacolo ha studiato all’Istituto Agrario e ha lavorato come giardiniere nel Comune di Roma. Proprio in questo ambiente aveva raccolto attorno a sé numerosi “fan” per la sua prontezza di battute, al punto che da questi è stato convinto a tentare la carriera nel cabaret.

Inizia così ad esibirsi in locali e teatri a Roma, ideando il personaggio de Er Cipolla, famoso per il suo tormentone “Mamma mia comme sto!”. È un ruolo apripista per tutta la sua carriera, che trova sempre più spazio a teatro fino ad arrivare al cinema. I Vanzina si accorgono di lui e lo scelgono per numerosi film comici, noti anche come “cinepanettoni” per le frequenti uscite nel periodo natalizio.

Fra i film a cui ha partecipato ci sono Vacanze di Natale 2000, Body Guards – Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Le barzellette e Il ritorno del Monnezza.

Oltre che al cinema, Enzo Salvi è presente anche in tv in diversi programmi, come Punto su di te, Stasera tutto è possibile, Monte Bianco – sfida verticale, oltre a partecipare all’Isola dei Famosi.

Nella vita privata, Enzo Salvi è sposato con Laura Salvi, con la quale ha avuto due figli maschi ormai maggiorenni. Ha sempre dichiarato di essere molto amante dei cani, che considera come figli.