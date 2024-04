Maltempo a Roma e nel Lazio oggi: la situazione

Maltempo a Roma e nel Lazio; allerta gialla oggi, mercoledì 24 aprile, con alcune delle zone della Capitale, e non solo a rischio. Durante la notte forti e burrascose piogge si sono già abbattute sull’Urbe, ma in queste prime ore del giorno la situazione è continuata, peggiorando in alcuni casi.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio oggi, 24 aprile 2024 con temporali e piogge, e zone più a rischio di altre. Il maltempo colpisce Roma e la regione e il dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio aveva avvisato tutti. Si tratta di allerta idrogeologica per temporali e criticità idraulica, bensì di criticità idrogeologica. Lo stato di allerta gialla inizia alle prime ore di oggi, durano per le successive 18-24 ore. L’allerta di colore giallo vede zone più a rischio, in particolare i bacini costieri del nord al bacino medio Tevere, dall’Appennino di Rieti ai bacini di Roma, dall’Aniene ai bacini costieri del sud fino a quello del Liri. l’invito è quello a rivolgersi, al numero di emergenza unico 112 per segnalazioni e richieste di intervento.