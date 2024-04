Fuori dal Coro: domani sera su Rete4 con Giordano sulla Sanità e la giungla dei rimborsi, poi la ‘ndrangheta, i ladri di case, e gli abusivi a Napoli

Domani, mercoledì 24 aprile, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto in prima serata su Retequattro da Mario Giordano, si farà più profonda l’inchiesta sul sistema sanitario nazionale, talvolta non in grado di far fronte alle richieste dei cittadini, tra visite annullate e difficoltà nel ricevere i rimborsi.

A seguire, un reportage sulla criminalità organizzata: da Crotone a Milano per indagare i legami tra la ‘ndrangheta e alcune minoranze.

Nuovo capitolo sul lavoro in nero nella Capitale, dove ci sono risorse sfruttate e sottopagate.

Nel corso della puntata, infine, si tornerà sui ladri di case. E, infine, riflettori puntati su Napoli dove gli abusivi sono arrivati ad occupare perfino Castel dell’Ovo.

Max