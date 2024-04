Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

ella serata di ieri, lunedì 22 aprile 2024, caratterizzata dal Derby Scudetto Milan-Inter trasmesso su DAZN, su Rai1 la fiction Clandestino ha conquistato 2.947.000 spettatori pari al 16.6% (primo episodio a 3.189.000 e il 16.4%, secondo episodio a 2.669.000 e il 17%). Su Canale5 – dalle 21.41 all’1.12 – L’Isola dei Famosi 18 ha incollato davanti al video 2.105.000 spettatori con uno share del 16.2% (Isla Bonita a 985.000 e il 25.2%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 1.750.000 spettatori pari all’11% (presentazione dalle 21.29 alle 21.52 a 1.505.000 e il 7.2%). Su Italia1 Transporter: Extreme è visto da 1.485.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3 Far West segna 777.000 spettatori pari al 4.5% (presentazione di 20 minuti a 635.000 e il 3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 730.000 spettatori (5.1%). Su La7 100 Minuti raggiunge 1.020.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 4 Hotel in prima tv free ottiene 357.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 413.000 spettatori con il 2.2% (replica di seconda serata: 207.000 – 2.5%). Sul 20 Ocean’s 8 raduna 394.000 spettatori (2%). Su Iris L’Avvocato del Diavolo è scelto da 304.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Bandolero registra 229.000 spettatori (1.2%). Su La5 Rosamunde Pilcher – Tutto Può Cambiare segna 381.000 spettatori e il 2%. Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta è visto da 248.000 spettatori (1.3%).