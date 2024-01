Epstein, dalle carte desecretate del processo i nomi di Clinton, Trump e il principe Andrea

(Adnkronos) – Si squarcia ufficialmente il velo sui nomi contenuti nelle carte dell’inchiesta per traffico sessuale di minori di cui era accusato Jeffrey Epstein, il finanziere Usa che si è tolto la vita in carcere in attesa del processo, nel 2019.

Desecretate dal tribunale centinaia di pagine di dichiarazioni e deposizioni. Nessuna rivelazione che non fosse già trapelata ufficiosamente o attraverso altri procedimenti giudiziari – rileva la Cnn – nel primo gruppo di 40 documenti resi pubblici ieri (altri verranno desecretati nei prossimi giorni). Ma la conferma dei nomi dei protagonisti.

Si va dal principe Andrea raccontato in una deposizione di Johanna Sjoberg, mentre “le toccava scherzosamente il seno mentre scattava delle foto”, all’ex presidente Usa Bill Clinton. E’ sempre Sjoberg a raccontare nella sua deposizione del 2016 che Epstein le aveva parlato dell’ex presidente: “Una volta ha detto che a Clinton piacciono giovani, riferendosi alle ragazze”. Ma l’ex presidente – evidenzia la Cnn – non è accusato di alcun crimine o illecito legato a Epstein e già nel 2019 un portavoce di Clinton, pur confermando che l’ex presidente aveva volato sull’aereo privato di Epstein, aveva chiarito che non sapeva nulla dei “terribili crimini” del finanziere.

Ta le carte c’è anche il nome di Donald Trump. Anche per il tycoon nessuna accusa di illeciti ma solo una citazione fatta ancora una volta da Sjoberg che ha ricordato come una volta in cui era con Epstein su uno dei suoi aerei e i piloti li informarono che dovevano atterrare ad Atlantic City ed Epstein suggerì di chiamare Trump. “Jeffrey ha detto: Ottimo, chiameremo Trump e andremo al casinò”, ha riferito Sjoberg chiarendo nella stessa deposizione di non aver mai fatto un massaggio a Trump.

Altri nomi arrivano poi dalla deposizione di Virginia Roberts Giuffre, tra le accusatrici di Epstain e Ghislaine Maxwell, ex amante del finanziere già condannata per aver reclutato le vittime minorenni del traffico sessuale. Secondo Giuffré, Maxwell le aveva ordinato di avere contatti sessuali con persone tra cui l’ex governatore del New Mexico Bill Richardson, il principe Andrea, il guru della tecnologia Marvin Minsky, il noto scout di modellismo francese Jean-Luc Brunel e l’investitore americano Glenn Dubin.

La stessa deposizione – riferisce ancora la Cnn – contiene ancora i nomi di tre persone che non sono stati rivelati. Giuffre sostiene che Maxwell le abbia ordinato di avere rapporti sessuali con un “principe senza nome”, il “proprietario di una grande catena di hotel” e un nome completamente cancellato. Dal documento non risulta chiaro se Giuffre abbia successivamente avuto rapporti sessuali con qualcuna delle persone citate.