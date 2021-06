Eriksen, messaggio social: “Sto meglio, grazie a tutti per i messaggi d’affetto”

Sorride col pollice in su, Christian Eriksen. Torna a parlare dal letto di ospedale dove è stato ricoverato a seguito del malore con la Finlandia. Il centrocampista dell’Inter ha scritto un breve messaggio su Instagram per ringraziare tutti per l’affetto ricevuto. Un abbraccio che ha coinvolto tutto il mondo, col fiato sospeso per le condizioni del calciatore.

“Grazie mille per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. ️Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite”, ha scritto il centrocampista nerazzurro.