Esa, l’astronauta Pesquet mostra tour della Iss grazie a telecamera 360

‘Giro turistico’ di eccezione con l’astronauta dell’Esa Thomas Pesquet. In un video, appena pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Spaziale Europea, Pesquet mostra un tour della Stazione Spaziale Internazionale come nessun altro. L’Esa spiega che “filmata con una telecamera 360, la serie Space Station 360 consente a tutti e da soli di esplorare” il primo avamposto umano nello spazio grazie “alla spiegazione di Thomas”. E le immagini pubblicate portano ‘il visitatore terrestre’ nel modulo Kibo.

Kibo è il modulo giapponese, noto anche come modulo sperimentale giapponese o Jem, e Thomas guida il visitatore attraverso l’hardware disponibile per gli astronauti e i ricercatori sulla Terra, l’esclusiva camera di equilibrio e lo spazio di archiviazione in Kibo. Il video fa parte di una serie con Thomas che mostra ogni modulo in un video surround completo a 360 gradi, spiega ancora l’Esa.