Eurobet.it inaccessibile: “I nostri sistemi non sono al momento disponibili”. Si teme attacco hacker

Il sito di scommesse sportive Eurobet.it è offline da diverse ore, addirittura dalla giornata di ieri secondo quanto riportato da diversi utenti su Twitter. Al momento dall’azienda non sembra essere stata comunicata alcuna informazione circa i problemi che in queste ore stanno impedendo a migliaia di utenti in tutta Italia di accedere ai propri conti di gioco.

Provando ad accedere alla homepage di Eurobet.it, infatti, non succede nulla: il browser resta in caricamento ma il portale di scommesse non viene raggiunto. I profilo social ufficiali di Eurobet, al momento in cui scriviamo, non riportano alcuna comunicazione circa il down che da diverse ore sta affliggendo il sito web. La pagina Facebook di Eurobet Italia non sembra disponibile mentre il profilo Twitter @eurobetweet è fermo al primo luglio.

Ma cosa sta succedendo a Eurobet.it? Se lo stanno domandando decine di scommettitori che in queste ore stanno tentando di collegarsi al noto sito di scommesse sportive per effettuare delle giocate, il tutto senza successo. L’unica messaggio che sono riusciti ad intercettare alcuni utenti tentando di accedere al portale è il seguente: “I nostri sistemi non sono al momento disponibili, ti invitiamo a riprovare tra poco. Ci scusiamo per il disagio”.

Eurobet.it vittima di un attacco hacker?

Sconosciute le cause di questo crash ai server della piattaforma che stanno facendo preoccupare non poco gli utenti vista la lunga tempistica di risoluzione del problema. In attesa di una nota ufficiale da parte dell’azienda non si esclude alcuna pista, ad esempio su Twitter un account sta inviando già dalla giornata di ieri diversi messaggi al profilo Twitter ufficiale di Eurobet invitando l’azienda a versare 80.000 dollari in bitcoin all’interno di un conto per bloccare il presunto attacco hacker ai danni del portale di scommesse.

Al momento non vi è alcuna conferma circa l’attacco informatico riportato dai vari tweet diffusi da questo profilo Twitter ma visti i gravi problemi che sembrano affliggere il sito di scommesse nulla è da escludere. Ecco il contenuto del tweet pubblicato dall’account @ItDdos: “we attacked your website eurobet.it. You have to pay $ 80,000 bitcoin. we won’t stop until you pay”.

In attesa di avere notizie ufficiali su quanto sta accadendo in queste ore al sito di scommesse Eurobet.it sui social network un utente ha postato lo screenshot di una mail ricevuta dal Servizio Clienti Eurobet.it in cui l’azienda informa che al momento non è possibile fornire una tempistica accurata per la risoluzione dei problemi e conclude che stanno “lavorando per risolvere la problematica il prima possibile”.

24 ore di crash senza nessuna informazione! Scommetto che non sarà una cosa di poco tempo@eurobetweet @Eurobet pic.twitter.com/dK5Pd4XkEf — THEBETTER (@THEBETTER9) October 14, 2019