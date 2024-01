Europee, Meloni: “Candidarmi? Possibilità al 50%”

(Adnkronos) – Non scioglie il nodo sulla candidatura alle europee Giorgia Meloni. “Quante possibilità ci sono che io mi candidi? Al 50%, ma veramente solo questo vi interessa… “, dice la premier intervistata da Quarta Repubblica su Rete4. Poi spiega: “Non ho deciso, penso che deciderò all’ultimo, quando si formano le liste. Si figuri se non considero importante misurarmi con il consenso dei cittadini” perché quello “è l’unico elemento che conta per me. Non è una presa in giro”. “I cittadini che dovessero votare per una Meloni che si candida in Europa sanno che non ci va, ciò non toglie che se vogliano confermare o confermare un consenso, anche quella è democrazia. Per me potrebbe essere importante verificare se ho ancora quel consenso”.

Le parole sulla Ferragni? “Mi è dispiaciuto che siano state lette come uno scontro, io stavo dicendo una cosa in realtà in positivo verso le persone che producono un’eccellenza, che noi vediamo attraverso gli influencer e diamo più peso a chi la ‘indossa’, rispetto a chi la produce”, dice Meloni. “E’ la sinistra anche lì che si è sbracciata manco avessi attaccato Che Guevara, come ho detto nella conferenza di fine anno. Sono loro che hanno creato il caso, io non volevo creare un caso”, sottolinea la premier.