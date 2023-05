Eurovision 2023, conto alla rovescia: Marco Mengoni , Due vite, prove – Video

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest 2023, in programma dal 9 al 13 maggio prossimi a Liverpool. Marco Mengoni è già salito due volte sul palco della kermesse, ospitata quest’anno a Liverpool dove concorreranno 37 nazioni, per provare la versione riarrangiata di ‘Due vite’ che ha vinto all’Ariston. Per l’Italia sarà ospite anche Mahmood che salirà sul palco per cantare ‘Imagine’ di John Lennon.

Se questa è l’ultima… #DueVite#Eurovision2023 pic.twitter.com/fxQf9TRnRM — Marco Mengoni (@mengonimarco) May 6, 2023

Oltre che su Rai1 e Rai2, l’Eurovision sarà trasmesso anche su RaiPlay e RaiPlay Sound. Il servizio pubblico trasmetterà l’evento su Rai2, le semifinali del 9 e dell’11 maggio, e su Rai1 la finale di sabato 13 maggio. Tutti gli appuntamenti saranno presentati e commentati dalla coppia Mara Maionchi e Gabriele Corsi.