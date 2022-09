Eventi Roma – Ai mercati di Traiano il ‘Couturialism – Fashion Show’, l’ospite d’onore è Anna Fendi

Roma Capitale e Accademia di Belle Arti di Roma presentano giovedì 22 settembre il Fashion Show del Corso di Culture e Tecnologie della Moda. Per la cura dei docenti Sara Chiarugi e Alberto Moretti, i 20 migliori studenti-designer degli ultimi 10 anni, avranno modo di presentare il prodotto della loro creatività nella meravigliosa cornice dei Mercati di Traiano (ingresso via Salita del Grillo).

L’evento è promosso da Roma Capitale con il contributo di Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Moda, Turismo e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, e da Cecilia Casorati, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Ospite d’onore della serata sarà Anna Fendi.

COUTURIALISM è il nome del progetto che intende raccontare l’idea di una originale corrente estetica e di pensiero, caratterizzata da una visione innovativa della moda, delle tecniche sartoriali e dall’esaltazione del fatto a mano, come identità espressiva e culturale di ciascuno studente. Abiti e accessori rappresentano la celebrazione delle tecniche artigianali e artistiche, unite a una solida conoscenza della storia dell’arte e della moda, acquisite dagli studenti dell’ultimo anno del Triennio e del Biennio nell’ambito del Corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

I giovani designer, attraverso la presentazione di una capsule collection di 5 capi, raccontano la loro personale e identitaria visione della moda.

Dopo aver partecipato in questi anni alle sfilate di luglio di Alta Roma, i giovani designer hanno ora l’occasione unica di mettere in relazione la loro inventiva con la magnificenza della Roma antica, non celebrando il passato ma incontrandolo e mettendo in evidenza la forza creativa della memoria.

A questo evento saranno legate altre due giornate dedicate alla Moda che si svolgeranno, tra ottobre e novembre, in due plessi scolastici presenti nel territorio di Roma Capitale: l’Istituto Comprensivo Via Poppea Sabina di Casal Monastero e l’Istituto di Istruzione Superiore Pertini-Falcone di Torre Maura.

I 20 designer selezionati da ABA Roma sono:

Aurora De Silli, Chiara Volpe, Chiara Guerzoni, Giorgia Cianfanelli, Domitilla Damiani, Elisa Brunetto, Emiliano Marinelli, Federica Bettelli, Erika Chiaverini, Giulia Fastellini, Guido Buongiorno, Leonardo Ferri, Hainiyeh Zairei, Federica Ognibene, Polina Strepetova, Silvia Manzara, Susanna Picchiami, Tamara Kavrakova, Wanjing Ye, Chen Lin.

“Questa mattina si parla molto di più del singolo contesto della moda. Si parla di giovani, di istruzione, di sviluppo. Roma ha un legame speciale con tutto questo. E l’alta sartoria fa parte del nostro territorio: qui sono nate maison mondiali. Ora si sta puntando sullo sviluppo di professionalità. Il settore moda, dopo il covid, sta vivendo un nuovo inizio. Aiutare i nostri ragazzi nello studio e nelle competenze è un dovere per noi e il progetto che presentiamo questa mattina è un’opportunità eccezionale. Voglio sottolineare anche l’importanza di portare questo impegno anche nelle periferie, per far vivere Roma a pieno. Una visione nuova per seminare futuro”, afferma l’assessora alle Attività produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli.

“Roma è città della moda e sta riconquistando passo dopo passo questo storico ruolo nel panorama internazionale. Accanto alle grandi maison che tornano a sfilare con successo nella Capitale, ci sono migliaia di giovani talenti che studiano e creano all’interno delle nostre accademie e degli Istituti d’artigianato e moda. La collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Roma ci permetterà di portare questi volti e la loro creatività all’interno di uno spazio di grande suggestione storica come i Mercati di Traiano. Inoltre, nell’ottica di diffondere eventi e opportunità in tutta Roma, anche in periferia, due Istituti superiori a Torre Maura e Casal Monastero, ospiteranno una sfilata e una mostra-laboratorio per mettere in luce l’impegno che anima scuole e giovani del nostro territorio, il desiderio di emergere e di far conoscere il proprio talento” dichiara il presidente della Commissione Moda, Turismo e Relazioni Internazionali Mariano Angelucci.

“La Moda rappresenta da sempre per Roma un settore economico di grande pregio e rappresenta una vetrina eccezionale per la Capitale nel mondo. E’ necessario sostenere e valorizzare questo ruolo, ampliando spazi di collaborazione a favore dei giovani talenti a cominciare dagli Istituti di alta formazione e dalle nostre scuole. La collaborazione tra Istituzioni e luoghi della formazione è fondamentale. Questi eventi e gli altri che sono in cantiere permettono di moltiplicare le opportunità per studentesse e studenti romani, di attrarre nuovi investimenti, di favorire la moda, l’artigianato, l’indotto e il rilancio di tutto il tessuto economico della Capitale” dichiara la presidente della Commissione Bilancio Giulia Tempesta.

